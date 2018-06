Manon Marsault, une "mauvaise mère" ? "Il vous en faut peu !"

Le 24 mai dernier, Manon Marsault (Les Marseillais) donnait naissance à son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Tiago. De quoi rendre fier le papa, qui n'est autre que Julien Tanti. Si les internautes ont été nombreux à féliciter le couple pour l'arrivée du bébé, dernièrement, les jeunes parents ont été pris pour cible...

Certains reprochent à Manon Marsault de passer du temps sans son fils quelques jours après sa naissance. Agacée par ces attaques et ces critiques, la jolie brune a riposté via son compte Snapchat. "Ma maman s'occupe de Tiago et ça pose un souci (...). Désolée d'avoir la chance d'avoir une mamie qui a tout lâché pour son petit-fils, qui va être à temps plein avec moi et qui l'est déjà, qui va même habiter à la maison, qui va nous suivre partout", a-t-elle lâché.

Plus encore, la jeune maman a poursuivi : "Hier, ça a posé un souci parce que j'ai été chez le dentiste et que c'est ma mère qui s'est occupée de Tiago (...) et parce que j'ai été boire un verre avec mon chéri aussi. Il vous en faut peu !" Manon Marsault tient d'ailleurs à prévenir, que ça plaise ou non : "Tiago va être très, très souvent avec sa grand-mère." Dès la rentrée, elle a en effet l'intention de reprendre les bookings et devra ainsi se déplacer à travers la France pour rencontrer ses fans.