Manon Marsault violemment insultée et menacée par Liam (Les Marseillais) !

Rien ne va plus entre Liam Di Benedetto et Manon Marsault !

Au cours de l'épisode des Marseillais South America (W9) du 17 mars 2017, Julien Tanti a préféré faire une bonne sieste plutôt que de faire un massage à Liam comme il l'avait promis. Une situation qui a beaucoup amusé Manon Marsault. La jolie brune ne s'est en effet pas gênée pour faire remarquer à l'ex-candidate de Secret Story sur Snapchat que l'habitant du Sud et elle filaient de nouveau le parfait amour. "Elle a cru que tu allais l'épouser. Moi j'ai le droit à mon massage tous les matins. Planning love tout le temps", s'est-elle moquée.

Révoltée, Liam n'a pas tardé à sortir de son silence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée par quatre chemins. Après avoir qualifié Manon de "grosse m***e", la jeune femme a lancé : "Tu fais l'intéressante à mettre des Snapchat en parlant de moi mais en fait tu te ridiculises, si tu savais (...). T'as mon numéro donc si t'as quelque chose à dire, au lieu de le mettre sur tes Snapchat, viens me le dire en face si t'as des couilles grosse p**e va ! Je te le dis et je te le redirai en face ! Tu sais que j'habite à Marseille aussi ? Et comme je te l'ai déjà dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas." Et de conclure : "Et si je peux te dire quelque chose : on s'est bien amusés !"

Pour rappel, Julien a trompé Manon avec Liam lors du tournage des Marseillais South America. Un écart de conduite que l'ex-candidate de L'ïle des vérités a découvert en intégrant l'aventure en cours de route. Elle a toutefois pris la décision de ne pas en tenir indéfiniment rigueur à son petit ami.