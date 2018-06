Manon (The Voice) dans Zone interdite : Un tournage "un peu difficile"

Lors de la saison 3 de The Voice en 2014, Manon s'était démarquée de ses camarades grâce à sa chevelure flamboyante. Sa voix puissante avait fait frissonner les téléspectateurs de TF1. Depuis la fin de l'aventure, l'ancienne candidate du télé-crochet s'est consacrée à sa future vie de famille puisqu'elle est enceinte de son premier enfant, un petit Lenny. Comblée et heureuse en amour, la chanteuse a également vécu le plus beau jour de sa vie : son mariage. Les caméras de Zone Interdite - l'émission diffuse son numéro spécial mariage ce dimanche 17 juin 2018 à 20h50 sur M6 - ont immortalisé cet incroyable moment mais le tournage a été quelque peu perturbé...

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé-Star que Manon en a dit plus sur les conditions du tournage de Zone Interdite qui a pour thème les mariages. "Il y a eu des moments un peu difficiles. Mes proches et moi, nous n'étions pas très à l'aise devant les caméras alors qu'il fallait rester naturel. En plus, c'est difficile de préparer un mariage lorsqu'on vous filme constamment", a-t-elle déclaré. Si le stress était au rendez-vous, l'ancienne candidate de The Voice a relativisé : "Le tournage a duré quinze jours mais étalé sur six mois, ce n'était pas toujours évident. Heureusement le Jour J, j'étais naturelle et ça s'est super bien passé !"