Manon (The Voice) maman : Elle présente son fils Lenny

Le 5 novembre 2018, Manon a écrit un article sur son blog dans lequel elle raconte son accouchement. Un moment difficile. "On vérifie que le placenta est bien sorti, qu'il ne manque rien et après ce qu'il me semble être une éternité, mon mari et mon fils reviennent... Je suis vidée, je n'ai plus de force, mais je les regarde, je les aime tellement et en même temps je n'ai vraiment pas de pensée positive à ce moment-là... C'est vraiment aujourd'hui que je revois ces images avec émerveillement, la puéricultrice qui l'examine, le peau-à-peau avec Hugo, au final c'était magique comme moment, même si moi je l'ai hyper mal vécu... Je suis restée un peu plus de 5 heures en observation dans la salle d'accouchement, puis on m'a mise dans un fauteuil roulant et on nous a montés dans la chambre...", a-t-elle notamment expliqué.