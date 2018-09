Manu Levy radin ? Nagui balance dans Tout le monde veut prendre sa place

Nagui devrait recevoir un petit appel de son ami Manu Levy si cela n'est pas déjà fait. Samedi 8 septembre 2018, l'animateur de 56 ans était aux commandes d'un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2.

Et l'un des candidats n'a pas caché être radin, un trait de caractère qui a rappelé une anecdote à Nagui. Ce dernier a en effet révélé comment Manu Levy faisait pour éviter de mettre la main à la poche lors d'un rendez-vous galant au cinéma : "J'ai un véritable exemple de belle radinerie qui me revient à l'esprit (...) Lorsqu'il invite une fille au cinéma, il lui dit : 'On se retrouve à l'intérieur.'" Les jeunes femmes en question sont donc obligées de payer pour retrouver l'animateur de NRJ.

Pour rappel, Manu Levy a collaboré avec Nagui en septembre 2006 pour l'émission Nagui est du matin... Manu moins (ensuite rebaptisée Nagui et Manu), sur Europe 2.