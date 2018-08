Manue et Antonin (La Villa) bientôt parents ? : Leur décision radicale

Actuellement dans La Villa, la bataille des couples (TFX) , Antonin et Manue qui ont participé à plusieurs émissions - Les Marseillais (W9, en 2012 et 2015), Les Ch'tis VS Les Marseillais, la revanche (2015), La Villa des coeurs brisés 3 (TFX, en 2017) – ont pris une décision radicale et se sont confiés lors d'une interview.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Public que Manue et Antonin ont révélé qu'ils étaient prêts à arrêter à la télé-réalité pour fonder une famille. "On arrive en fin de carrière télé donc on a d'autres envies, d'autres besoins", a assuré la jeune femme de 30 ans avant d'ajouter : "On voudrait construire une plus grande maison avec une chambre en plus pour agrandir la famille." De son côté, Antonin veut absolument devenir père : "La priorité, c'est le bébé. J'adore les enfants, c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête. Mais, on n'est pas pressés, on prend notre temps."

En couple depuis 2015 grâce au tournage des Marseillais (où ils se sont rencontrés), Manue et Antonin ont avoué que la télé "ne les intéressait plus". Les deux amoureux ont également confirmé qu'ils ont déjà refusé plusieurs propositions. Ils préfèrent se concentrer sur leur carrière professionnelle. Si la belle brune continue de développer son blog mode et beauté, le jeune homme de 27 ans travaille dans le marketing digital.

Un entretien à découvrir dans son intégralité dans le magazine Public, actuellement disponible en kiosques.