Manue et Antonin (La Villa), la rupture : "Cela a pollué notre couple"

En couple depuis 2014, Manue Cureau et Antonin Portal, candidats des Marseillais et plus récemment de La Villa, la bataille des couples ont officialisé leur séparation. Pour Télé Loisirs, le jeune homme a accepté d'en dire plus sur leur séparation.

Pour le couple, cette décision n'a pas été prise à la légère puisque cela faisait un moment que cela traînait dans leur tête. "Notre relation arrivait au bout d'un cycle, nous n'avons pas su raviver la flamme. Au lieu de faire durer une histoire qui ne nous plaisait plus, nous nous sommes séparés en bons termes. Nous ne nous tirons pas dessus sur les réseaux sociaux, ni dans la vie de tous les jours. Moi, je suis retourné vivre chez mes parents, je me ressource", confie le jeune homme.

Antonin le sait, par le passé il n'a pas eu un comportement exemplaire. Lui-même dit avoir "blessé" Manue. Cela ne les a pas empêchés d'évoquer l'idée d'avoir un enfant. "On voudrait construire une plus grande maison avec une chambre en plus pour agrandir la famille", avait notamment lâché la jeune femme à Public cet été.

À ce propos, Antonin déclare : "Nous avons eu des sursauts de bonheur mais nous nous voilions la face. J'ai voulu faire évoluer notre couple en fondant une famille mais nous avons choisi tous le deux de privilégier l'aspect professionnel et cela a pollué notre couple."

Depuis leur rupture, les deux jeunes gens ne sont plus en contact mais ils restent "polis et respectueux" l'un envers l'autre.