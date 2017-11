Manuel Valls et Anne Gravoin enchantés par François-Xavier Demaison !

Mi-septembre, c'est à l'occasion d'une représentation au théâtre Édouard VII que Manuel Valls dévoilait son nouveau look : un bouc grisonnant qui lui donne un air plus décontracté. Il y a quelques jours, c'est avec la même décontraction et en compagnie de son épouse, la violoniste Anne Gravoin, que l'on retrouvait l'ancien Premier ministre. Le couple assistait à une représentation du one-man show de François-Xavier Demaison à Tel Aviv dans le cadre du premier Festival de Théâtre français.

Le show a eu lieu dimanche 30 octobre au théâtre Beit Hachayal et marquait la quatrième et dernière soirée dédiée au théâtre français dans le cadre de ce festival voulu et organisé par l'acteur et metteur en scène Steve Suissa avec l'aide du producteur Jean-Marc Dumontet.

Steve Suissa a imaginé ces quatre soirées mettant à l'honneur quatre spectacles populaires. Inconnu à cette adresse, avec Francis Huster et Thierry Lhermitte, a ouvert les festivités dimanche 22 octobre au Beit Hachayal à Tel Aviv et le lendemain au Centre Gérard Behar de Jérusalem. Ce lundi-là à Tel Aviv, les spectateurs pouvaient découvrir L'être ou pas avec Pierre Arditi et Daniel Russo. Pour la troisième soirée, le 29 octobre, Steve Suissa présentait l'une de ses mises en scène avec la pièce Horowitz, le pianiste du siècle avec une nouvelle fois Francis Huster accompagné de la pianiste Claire-Marie Le Guay. Et pour finir, donc, cette représentation du spectacle de François-Xavier Demaison qui pouvait compter sur la présence de sa compagne, Anaïs Tihay.

Parmi les personnalités présentes, l'ouverture du festival a eu droit aux retrouvailles de Véronique Genest et Jennifer Lauret, qui interprétait l'une de ses filles dans Julie Lescaut. Frank Melloul, président du la chaîne israélienne i24news. Pour les deux dernières soirées du festival Steve Suissa, dont le fils Ethan était dans les parages, a pu compter sur la présence de l'animateur et auteur de théâtre à succès Laurent Ruquier, mais aussi de Laurent et Martine Dassault, du député LREM Sylvain Maillard et de l'ancienne Secrétaire d'État Nicole Guedj.

Ce festival, Steve Suissa l'a rêvé "au coeur même d'Israël, pour que naisse cette lueur d'avenir, qui semble à jamais définir le but essentiel de l'art : l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur que nous allons bâtir, ensemble."