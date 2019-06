Manuel Valls et sa future femme Susana Gallardo : un festival après la défaite

Manuel Valls avait une ambition : celle de devenir le nouveau maire de la ville où il est né il y a cinquante-six ans, Barcelone. Après des mois de campagne, il n'a malheureusement pu que constater sa défaite le 26 mai 2019. Il ne s'est placé qu'en quatrième position avec 13% des voix, très loin derrière la maire actuelle, Ada Colau, et l'indépendantiste Ernest Maragall.

Durant ces mois de combat acharné, avec l'envie de créer la surprise, Manuel Valls a pu compter sur le soutien de celle qui partage sa vie amoureuse depuis un an à peine : l'héritière catalane Susana Gallardo. Malgré la défaite, l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre de François Hollande ne compte pas revenir en France, bien que ses enfants lui manquent. "J'ai fait un choix de vie. Quoi qu'il arrive, je resterai ici", avait-il fait savoir au Parisien avant l'élection. Et les motivations de Manuel Valls ne sont pas seulement politiques, mais aussi personnelles.

Le candidat déchu a tout récemment annoncé à la télévision espagnole qu'il allait épouser Susana Gallardo, un peu plus d'un an après avoir officialisé sa rupture avec son ex-femme Anne Gravoin auprès de Paris Match. L'ancien ministre et la violoniste de 53 ans se sont séparés après douze années passées ensemble.

Quelques jours après sa défaite, Manuel Valls est réapparu à Barcelone au côté de sa future épouse. Le couple a participé au lancement de la 7e édition du Festival Jardins Pedralbes. À cette occasion, Susana Gallardo portait une robe fleurie et d'imposantes boucles d'oreilles. Le festival est un rendez-vous réputé qui accueillera cette année la diva américaine Mariah Carey.

Tout comme Manuel Valls, Susana Gallardo a connu l'échec d'un mariage. Elle s'est séparée à la fin de l'année 2016 de son ex-époux, l'homme d'affaires Alberto Palatchi, l'une des plus grandes fortunes d'Espagne, avec qui elle a eu trois enfants.