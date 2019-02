Manuel Valls main dans la main avec Susana Gallardo, pour une soirée en Espagne

La nouvelle vie politique de Manuel Valls se passe en Espagne et plus précisément à Barcelone. Ce qui ne doit rien au hasard puisque l'homme de 56 ans y est né. L'ancien maire d'Évry (Essonne) brigue la mairie catalane.

S'imposant rapidement comme un nouvel acteur à suivre, Manuel Valls a également bouleversé sa vie amoureuse. Officiellement séparé d'Anne Gravoin depuis avril 2018 – une rupture survenue après huit ans de mariage qu'il avait lui-même annoncée à Paris Match –, Manuel Valls est en couple depuis quelques mois avec une héritière espagnole, Susana Gallardo.

Leur histoire d'amour n'étant plus un secret de polichinelle puisqu'ils ont officialisé en octobre dernier, Manuel Valls et Susana Gallardo ne se cachent plus. Le couple était de sortie le 25 février 2019 et a participé à la soirée des Prix du Royaume d'Espagne pour les entreprises (Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial) organisée à l'école de commerce Institut d'études supérieures de commerce (IESE) de Barcelone. L'ancien ministre du gouvernement français et sa compagne ont été vus main dans la main durant l'événement marqué par la présence de Felipe d'Espagne.

Pour rappel, Susana Gallardo est l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Almirall et a été pendant trois décennies l'épouse d'Alberto Palathi, 26e fortune d'Espagne et patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées. Ensemble, ils formaient un binôme au patrimoine estimé, en 2017 par Forbes, à 900 millions d'euros. Parents de trois enfants adultes, ils avaient annoncé leur divorce il y a deux ans.

Cette apparition de Manuel Valls survient quelques jours après qu'il a retrouvé son ex-femme Anne Gravoin à Paris. Tous deux ont participé au 34e dîner du CRIF qui s'est déroulé le 20 février au Carrousel du Louvre en présence du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse, la première dame Brigitte Macron.