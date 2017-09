Manuel Valls : Moqué sur la Toile pour son improbable bouc !

Très discret depuis son élection en tant que député en juin dernier, contestée mais finalement actée, Manuel Valls tente de revenir sur le devant de la scène. L'ancien Premier ministre a beaucoup de mal à se faire entendre et doit en plus subir les moqueries concernant son nouveau look peu flatteur...

Ce n'est ce que Manuel Valls, invité de l'émission de Laurent Delahousse, 19 heures le dimanche sur France 2, avait à raconter qui a captivé les téléspectateurs mais son apparence. Le député de 55 ans, désormais apparenté au groupe La République en marche après avoir claqué la porte du Parti socialiste, affiche un bouc bien fourni et grisonnant qui lui donne un petit côté Serge Lama...

"Mdr Valls c'est devenu Pujadas pour le haut de la tête et Vincent Lagaf pour le bas", "Manuel Valls avec un bouc c'est le plus mauvais choix tactique de 2017 avec le 5-3-2 de Roudi Garcia à Monaco", "Manuel #Valls porte le bouc Ra's Al Ghul aussi, coïncidence ? Je ne pense pas. #19HLD", peut-on notamment lire. L'ex-Premier ministre aurait-il choisi ce look pour faire parler de lui ? Politiquement, il boit la tasse car, malgré son soutien corps et âme au président Macron, le parti présidentiel ne le lui rend pas bien : dans son fief de l'Essonne, alors qu'il prépare les élections sénatoriales, La République en marche a refusé la liste qu'il proposait.