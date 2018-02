Manuel Valls parle avec émotion de sa soeur, ex-toxicomane atteinte du sida

Mercredi 7 février 2018, Manuel Valls était l'une des personnalités interrogées par de jeunes écoliers dans l'émission Au tableau ! sur C8. Entre deux questions sur sa carrière d'ex-ministre ou bien encore sur son mariage avec Anne Gravoin, l'homme politique de 55 ans a également été interrogé sur sa relation avec sa soeur, Giovanna.

Elle a eu une vie très, très difficile

Emu, l'ancien Premier ministre a expliqué qu'il éprouvait une "grande tendresse" à l'égard de sa cadette, qui revient de très loin. Avec franchise et spontanéité, il est ainsi ainsi revenu sur le parcours mouvementé de Giovanna. "Ma soeur est un plus jeune que moi. (...) On se ressemble, on a des goûts communs. Et en même temps, elle a eu une vie très, très difficile. Parce que quand elle était très jeune, elle est tombée dans la drogue, toutes les drogues et notamment l'héroïne, et c'est très triste. Elle a pris (sic) le sida, le VIH, elle vit avec ça. Et en même temps, elle est formidable, elle a écrit un magnifique livre sur cette expérience, elle se bat contre la drogue, pour la prévention du sida, des choses que vous apprenez aussi. Et donc je ne peux avoir que de la tendresse pour elle. C'est une sacrée personnalité, voilà. Je l'aime comme une soeur", a-t-il conclu.

Giovanna Valls Galfetti avait partagé son expérience dans un livre autobiographique paru en mai 2015, Accrochée à la vie, qui relate sa descente aux enfers jusqu'au déclic qui l'a poussée à se faire aider pour se désintoxiquer. "C'est un témoignage – il n'y en a pas beaucoup – qui peut aider beaucoup de gens, beaucoup de parents, beaucoup de familles. (...) La drogue rentre dans n'importe quelle famille, ça peut briser des vies", avait-elle déclaré en octobre 2016 dans l'émission France 2 de Frédéric Lopez, Mille et une vies.