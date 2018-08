Manuel Valls : Son nouvel amour est l'héritière catalane Susana Gallardo

Il y a des gestes et des sourires qui ne trompent pas. Ceux affichés par Manuel Valls à l'égard de Susana Gallardo en disent long.

Mercredi 29 août 2018, nos confrères de Paris Match révèlent en effet la nouvelle histoire d'amour de l'homme politique. Depuis quelques semaines, le député de 56 ans fréquente Susana Gallardo, figure de la haute bourgeoisie catalane. Héritière des laboratoires pharmaceutiques Almirall, la femme d'affaires de 53 ans a été pendant trois décennies l'épouse d'Alberto Palathi, 26e fortune d'Espagne et patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées. Ensemble, ils formaient un binôme au patrimoine estimé, en 2017 par Forbes, à 900 millions d'euros. Parents de trois enfants adultes, ils avaient annoncé leur divorce il y a deux ans.

Le week-end dernier, la presse espagnole, dont le journal El Mundo, s'était déjà saisie de l'idylle naissante de Manuel Valls et Susana Gallardo pour en faire ses gros titres. Aujourd'hui, Paris Match rapporte que les tourtereaux se sont rencontrés en juillet dernier à Minorque, présentés l'un à l'autre par "un ami commun". Depuis, ils ne se sont plus quittés.

Une nouvelle alliée pour sa conquête des municipales à Barcelone

Après avoir été marié une première fois à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants, puis avoir partagé pendant douze années la vie de la violoniste Anne Gravoin (ils avaient annoncé leur rupture en avril dernier après huit ans de mariage), Manuel Valls avait croisé la route de la députée Olivia Grégoire. Il y a encore deux semaines, plus précisément le 15 août, la porte-parole du groupe LREM avait accordé deux pages d'entretien à l'hebdomadaire L'Express, qui la décrivait comme "la nouvelle compagne de Manuel Valls", "députée et 'femme de'".

Avec Susana Gallardo, "femme d'affaires atypique, engagée et dotée d'un précieux carnet d'adresses" relève Paris Match, l'ex-candidat malchanceux à la primaire du PS prend donc un nouveau départ. La partenaire idéale pour la conquête de sa ville natale Barcelone, lui qui devrait annoncer le 1er octobre sa candidature. Porté par sa rencontre avec Susana, Manuel Valls "se sent prêt pour se lancer dans sa nouvelle conquête", assurent nos confrères. Et pourquoi pas, remporter le scrutin à un seul tour le 26 mai 2019.