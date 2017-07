Manuella (Koh-Lanta Cambodge) : De retour à la télé, elle déguste en beauté

Manuella, sublime candidate de 35 ans de Koh-Lanta Cambodge, est mannequin dans la vie. Si elle a déjà collaboré avec de nombreuses marques, mardi 11 juillet, d'attentifs téléspectateurs ont pu la reconnaître dans un spot publicitaire.

A 21h pile, sur TMC, la jolie brune qui a été contrainte de quitter Koh-Lanta sur décision médicale a bu, avec délectation, une boisson qui contient "le jus de cinquante cranberries", proposée par la marque Ocean Spray.

Un liquide "riche en vitamine C, antioxydants et qui a un goût unique", vante la marque. Et, pour mettre en images les bienfaits de cette succulente boisson, Manuella court, tout sourire, en body bleu dans un cadre très verdoyant.