Manuella (Koh-Lanta) se dévoile en lingerie sexy et transparente !

Manuella continue de gâter ses admirateurs sur Instagram. Celle qui avait été contrainte d'abandonner Koh-Lanta Cambodge en 2017 parce que son organisme avait été trop affaibli par l'aventure a évidemment repris du poil de la bête et le prouve de temps à autre sur ses réseaux sociaux.

Jeudi 7 mars 2019, le joli mannequin de 36 ans, qui est déjà apparu dans des publicités pour Ocean Spray, Britany Ferries, Club Méditerranée, Bigard, Elle & Vire, Air France, Moulinex ou encore Danone, s'est dévoilé en petite tenue. Divine en soutien-gorge noir transparent, assise à califourchon sur une chaise à l'envers, Manuella a écrit en légende : "Sweety sunny day", soit "Jolie journée ensoleillée" en français, et a ajouté : "Bon ok, le soleil est juste dans ma tête..." Un cliché sexy - la faute notamment à la transparence de sa lingerie - qui a attiré des dizaines de commentaires et plus d'un millier de likes en 24 heures !

Fière de son corps même si dans un premier temps elle avait été gênée de voir des photos d'elle sexy reprises par la presse, Manuella avait déclaré à nos confrères de Gala : "Je ne suis pas Nabilla quand même... Je me suis sentie agressée en lisant ces papiers. Ce n'est pas du tout l'image que je veux renvoyer. Je suis une femme, je peux me mettre en bikini sans vouloir à tout prix attirer des follo­wers."

Manuella s'assume et elle a bien raison !