Manuella (Koh-Lanta) : Sensuelle en sous-vêtements, elle s'amuse de la canicule

Manuella a été contrainte d'abandonner Koh-Lanta Cambodge parce que son corps était trop affaibli. Le joli mannequin de 35 ans, amaigri suite à sa participation au jeu de TF1 – lequel revient bientôt avec une édition tournée aux îles Fidji –, prouve régulièrement qu'il est de nouveau en forme et en formes.

La jolie brune que l'on a pu voir dernièrement dans un spot publicitaire pour Ocean Spray – elle a déjà collaboré avec Britany Ferries, Club Méditerranée, Bigard, Elle & Vire, Air France, Moulinex ou Danone – vient de se dévoiler (littéralement) sur Instagram.

Les followers qui ont regardé sa story, laquelle s'efface au bout de 24h, l'ont vue en soutien-gorge et culotte de couleur blanche. "Sexy or not. I don't care. Cause Girl just wanna have fun", écrit-elle. Ce qui signifie : "Sexy ou non. Je m'en fiche. Car les filles veulent juste s'amuser."