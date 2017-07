Marc Anthony en deuil : L'ex-mari de Jennifer Lopez a perdu "son héroïne"

Le chanteur Marc Anthony est en deuil. L'ex-mari de Jennifer Lopez vient de perdre sa maman. Il a partagé la triste nouvelle avec ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui à minuit dix, l'héroïne de ma famille, notre roc, notre protectrice et notre inspiration, désormais aussi notre ange, est décédée. Elle est partie en paix, accompagnée de toutes vos prières et vos pensées, pour lesquelles je vous remercie tous. Mami, tu vas tellement me manquer", a-t-il écrit jeudi 27 juillet 2017 sur sa page Twitter, où il compte près dix millions d'abonnés.

Quelques jours plus tôt, le chanteur de 47 ans incitait déjà les internautes à se mobiliser pour sa maman Guillermina Quiñones, hospitalisée dans un établissement de Puerto Rico depuis au moins le week-end dernier. "S'il vous plaît, priez pour ma maman aujourd'hui. Je t'aime Mami", écrivait-il le 23 juillet.

Dans la foulée, un utilisateur d'Instagram, qui se trouvait vraisemblablement sur place, publiait une photo de l'interprète de I Wanna Spend My Lifetime Loving You à l'hôpital. Marc Anthony y était accompagné de sa nouvelle chérie, la jeune et jolie Raffaella Mondugno, sur qui il peut visiblement compter tandis qu'il traverse cette douloureuse épreuve.

Marc Anthony pourra sûrement compter aussi sur le soutien de son ex-femme Jennifer Lopez, avec qui il a eu les jumeaux Emme et Max (9 ans) et dont il est resté très proche malgré leur houleux divorce. Rappelons qu'il a aussi eu Cristian (16 ans) et Ryan (13 ans) avec sa première épouse Dayanara Torres, ainsi qu'Ariana (22 ans) avec son ex-compagne Debbie Rosado.