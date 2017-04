Marc Bartra : Le footballeur de Dortmund dévoile l'étendue de ses blessures...

Jamais le monde du football n'avait connu cela, reporter un match de Ligue des champions juste avant son coup d'envoi pour cause de triple explosion. C'est ce scénario catastrophe qui s'est déroulé le 11 avril en Allemagne avant le quart de finale Borussia Dortmund - Monaco. Peu après le départ du bus du Borussia de son hôtel en direction du stade vers 19h15, trois explosions ont retenti sur la route principale où il circulait, à une dizaine de kilomètres du Signal Iduna Park. "Après les explosions, nous nous sommes tous mis au sol. Nous ne savions pas ce qu'il venait de se passer. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Nous sommes tous choqués", a témoigné le gardien suisse Roman Bürki.

En plus d'être choqué, le joueur espagnol Marc Bartra a été blessé suite à l'explosion des vitres du bus qui ont volé en éclats. Très rapidement transporté à l'hôpital, le défenseur central de 26 ans a dû être opéré du poignet peu avant minuit, un corps étranger s'étant logé dans son poignet. Si Reinhard Rauball, le président du Borussia Dortmund, a annoncé dès ce matin que l'opération s'était "bien passée", Marc Bartra s'est exprimé pour la première fois sur Instagram.

Sorti de l'hôpital, le jeune footballeur papa d'une petite fille d'un an et demi tient à rassurer sur son état : "Salut à tous ! Comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux, merci à tout le monde pour les messages de soutien ! Toute ma force à mes coéquipiers, aux supporters et au Borussia pour le match de ce soir !", indique -t-il, affichant un large sourire mais aussi un bras droit entièrement recouvert de bandages, tandis qu'un autre plus petit recouvre son poignet gauche. Espérons que son tout nouveau et imposant tatouage représentant notamment un lion n'a pas trop été endommagé...