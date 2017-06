Marc Bartra : Mariage avec sa belle Melissa, deux mois après l'attentat

Les footballeurs se sont passé le mot. Alors que Lionel Messi épousera le 30 juin sa torride fiancée Antonella Roccuzzo en Argentine, qu'Antoine Griezman a dit "oui" à sa très charmante Erika Choperena à Tolède, en Espagne, et que le charmant Morgan Schneiderlin a épousé civilement l'ancienne candidate de Koh Lanta Camille Sold en Alsace avant de remettre ça le 17 juin au bord de l'eau, Marc Bartra a également fait le grand saut.

Défenseur central du Borussia Dortmund, le footballeur espagnol de 26 ans a vu son nom surgir dans la rubrique "faits divers" après avoir été blessé lors de l'attentat survenu le 11 avril dernier alors qu'il était en route pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre l'AS Monaco avec ses coéquipiers. Traumatisé par l'attaque de son bus en plus d'avoir souffert d'une fracture au bras droit, Marc Bartra disait savourer "davantage les choses simples de la vie", lors d'une interview accordée à Sport-Bild et reprise par L'Équipe à la fin du mois de mai. En couple avec une jolie brune nommée Melissa Jimenez depuis 2014, avec qui il a accueilli une petite Gala en août 2015, le joueur espagnol l'a épousée le 17 juin dernier au cours d'une cérémonie organisée à Barcelone.



Divine dans une longue robe blanche alliant transparence, fines broderies, tulle et magnifique traîne, Melissa Jimenez irradiait. Avant de retrouver leurs invités pour une grande soirée festive, le footballeur et la journaliste et animatrice ont fêté leur union avec des mini-bouteilles de champagne qu'ils ont bues sur le parking. Un petit coup de fouet pour poursuivre leur journée marathon avec panache.