Marc Jacobs marié : Le créateur a épousé son chéri Char Defrancesco

Marc Jacobs vit un véritable conte de fée ! Après avoir demandé la main de son chéri Char Defrancesco en avril 2018 dans un restaurant Chipotle, le créateur américain a enfin dit oui à ce dernier. Le mariage s'est déroulé samedi 6 avril 2019 à New York et les deux tourtereaux s'étaient mis sur leur 31.

Si Marc Jacobs a épousé Char Defrancesco, mannequin et créateur de bougies, au cours d'une cérémonie intimiste, les nouveaux mariés ont ensuite fait sensation dans les rues de la Big Apple en arrivant à leur réception de mariage au restaurant The Grill. Presque assortis, les amoureux ont craqué pour des costumes verts très élégants. Ils ont fini par poser ensemble devant les photographes avant de s'échanger un tendre baiser.

Juste après les festivités, Marc Jacobs a posté une adorable photo sur son compte Instagram. On pouvait y apercevoir son alliance ainsi que le cadeau qu'il a reçu pour son union de la part d'un ami. "Dieu est dans les détails. Une des paires de manchots Art Déco en diamant et Onyx. Un cadeau extraordinaire, beau et attentionné, offert par l'incroyable, charmant et généreux Fabio Zambernardi. Les Pingouins n'ont qu'un partenaire et un partenaire pour la vie. Un bel exemple de dévotion et de fidélité. Je suis si reconnaissant et je vous aime tellement cher Fabio", déclarait Marc Jacobs en légende.

Pour rappel, Marc Jacobs et Char Defrancesco sont en couple depuis plus de trois ans. Félicitations à eux !