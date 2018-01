Marc (L'amour est dans le pré), séparé d'Émilie : Il est père célibataire

Dans L'amour est dans le pré 2014, le séduisant Marc, éleveur de vaches et céréalier en Aquitaine, avait rencontré Émilie. Entre eux, une belle histoire d'amour était née, avec, à la clef, un bébé ! Malheureusement, nous apprenons aujourd'hui grâce au magazine Télé 7 Jours que tout ne s'est pas bien terminé.

En 2015, nous apprenions avec bonheur la naissance de leur petit garçon prénommé Noé. Mais voilà, deux ans plus tard, les deux parents se sont séparés. Le magazine ne précise pas les causes de cette rupture. Il semblerait néanmoins qu'ils soient restés en bons termes.

Des séparations dans L'amour est dans le pré, il y en a eu des plus douloureuses. Comme celle de Fifi et Nathalie : les parents de Florina (3 ans) ne sont plus ensemble et Fifi est privé de son enfant. Même scénario du côté de François et Marie-Line. En juin 2017, on avait appris que la candidate était partie avec leur fils.