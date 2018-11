Marc Ladreit de Lacharrière : Déjeuner complice avec Jamel Debbouze

Le 16 novembre 2018, Marc Ladreit de Lacharrière était particulièrement détendu alors qu'il partageait un agréable déjeuner avec Jamel Debbouze. Le patron de Fimalac était heureux de faire découvrir à l'artiste le restaurant Costes, nouvel établissement du théâtre Marigny, dans le 8e arrondissement de la capitale.

Marc Ladreit de Lacharrière a donc déjeuné avec Jamel Debbouze et il a pu lui faire découvrir la carte du Costes, le restaurant signé des deux frères. Une enseigne, également gérée par la femme de Robert Bouchard, qui compte 120 couverts et dont le décor est l'oeuvre de François-Joseph Graf. Alors que le théâtre Marigny a été fermé pendant cinq ans pour cause de travaux, "deux greffes symétriques ont permis d'agrandir le foyer et de doter le théâtre d'un restaurant ouvert sur l'esplanade côté Champs-Élysées. (...) Ces extensions représentent un gain de superficie de 160 m²", relate le site du théâtre.

Si Marc Ladreit de Lacharrière est fier de faire découvrir les lieux, c'est parce que c'est lui qui a permis les travaux via Fimalac. Il a ainsi versé la coquette somme de 20 millions d'euros pour redonner du lustre au théâtre. D'ailleurs, il était présent lors d'une représentation exceptionnelle de Peau d'âne, le spectacle choisi pour relancer Marigny.

L'homme d'affaires connaît bien Jamel Debbouze, le comédien et humoriste étant le président du jury du prix de l'Audace artistique et culturelle. Un prix remis à l'initiative de la Fondation Culture & Diversité (créée à l'initiative de Marc Ladreit de Lacharrière en 2006), en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, de la Culture, de l'Agriculture et de l'Alimentation.