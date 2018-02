Marc Ladreit de Lacharrière : Un grand donateur invité par le couple Macron

Le nom de Marc Ladreit de Lacharrière est le plus souvent associé au monde des affaires, avec son entreprise Fimalac, mais il n'est pas que cela. L'entrepreneur hors norme de 77 ans est également un passionné de culture et d'art, qui investit une partie de sa fortune dans l'aide aux musées.

De novembre 2016 à avril 2017, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac a proposé dans sa mezzanine Est une exposition baptisée Éclectique, grâce une quarantaine de pièces de référence issues de la collection d'art non-occidental de Marc Ladreit de Lacharrière. "Initiée à partir d'avril 2003, cette jeune collection marque un jalon important de l'évolution du goût de son propriétaire, jusqu'alors dominé par les arts classiques et la peinture moderne et contemporaine. Au sein de l'exposition, cette récente 'ouverture' aux arts non-occidentaux est matérialisée par une présentation en vis-à-vis de chefs-d'oeuvre de l'art fang, baoulé ou dogon et de grands classiques issus d'autres champs de référence (marbres romains, céramiques grecques...). Une manière de traduire la démarche inédite de son propriétaire, dont le fil conducteur affirmé est l'émotion et le dialogue des civilisations", avait publié à l'époque le musée du Quai Branly-Jacques Chirac sur son site.

Moins d'un an après la fin de l'exposition, Marc Ladreit de Lacharrière est allé encore plus loin. L'homme d'affaires français a fait don au musée du Quai Branly-Jacques Chirac du meilleur de sa collection composée de 36 oeuvres remarquables de l'ancienne Afrique équatoriale française et d'Océanie. Valeur estimée : 52 millions d'euros, soit l'équivalent de quarante ans du budget dévolu aux acquisitions du musée. Il s'agit de la plus importante donation de ce type depuis 1945. La cérémonie s'est déroulée le 15 février 2018 en présence de Marc Ladreit de Lacharrière, entouré de ses quatre enfants, de Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de Françoise Nyssen, Ministre de la Culture et de Stéphane Martin, Président du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Touchés par la généreuse donation de Marc Ladreit de Lacharrière, Emmanuel et Brigitte Macron ont tenu à remercier en personne l'homme d'affaires et l'ont invité à déjeuner à l'Elysée avec sa compagne Véronique Morali et leurs enfants le jour même, jeudi 15 février 2018.