Marc Lavoine divorce : Il est irrésistible pour Claire Keim, Catherine Ringer...

Qu'est-ce qu'elles sont belles

Dans le domaine de la musique, l'interprète des Yeux revolver a cumulé non pas les conquêtes, mais de magnifiques collaborations qui figurent sur la compilation Les Duos de Marc. Il s'est ainsi associé à l'irrésistible Catherine Ringer des Rita Mitsouko dans le culte Qu'est-ce que t'es belle, à la douce Cristina Marocco pour J'ai tout oublié, à la sensible Claire Keim (Je ne veux qu'elle) ou encore à la trop rare Souad Massi (Paris). Le charismatique Marc Lavoine a également chanté avec Bambou pour Nuits de Chine et François Hardy (Toutes mes excuses) et même le titre Désolé avec Jennifer Ayache (Superbus).

Difficile de distinguer parmi tous ces morceaux son duo le plus romantique... Purepeople choisit la nostalgie en vous proposant de revoir le clip de Qu'est-ce que t'es belle réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Un titre extrait de son deuxième album, Fabriqué, sorti il y a tout juste trente ans et dont on ne se lasse pas...