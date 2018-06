Marc Lavoine divorcé : "Se fâcher serait une vraie défaite..."

En mars 2018, Marc et Sarah Lavoine annonçaient leur divorce un court communiqué à l'AFP. Ainsi, le couple protégeait ses trois enfants - Yasmine (née en 1998), Roman (né en 2007) et Milo (né en 2010) - en mettant fin aux spéculations et autres rumeurs. Après plus de vingt ans de vie commune, cette rupture a naturellement nourri une introspection et donne sans doute une autre dimension aux nouvelles chansons de Marc, qui était il y encore quelques heures, numéro 1 des ventes avec Je reviens à toi, sorti le 18 mai 2018.

Dans le nouveau numéro de Télé Star (en kiosques lundi 18 juin) et dont Cristina Cordula fait la couverture, Marc Lavoine revient sur cet immense succès qu'il trouve "miraculeux" et sur sa séparation avec la talentueuse décoratrice. "Je peux juste vous dire que quand on a aimé quelqu'un pendant vingt-quatre ans et qu'on a trois enfants, l'amour se déplace. Il n'est pas au même endroit, mais il est toujours là. Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité, c'est de rester une famille quoi qu'il arrive."

L'une de ses nouvelles chansons s'intitule Seul définitivement. Marc Lavoine évoque alors son nouveau célibat mais dérive très vite sur la mort de Denise Pascale en décembre 2017 d'un cancer. Le mannequin américain est la mère de son fils aîné Simon, 32 ans cette année : "Je me débrouille avec ma solitude, confie Marc Lavoine. J'ai eu ma mère morte devant mes yeux, la maman de mon de premier enfant nous a quittés... Ça laisse des marques, comme les tableaux qu'on décroche des murs. Mon fils souffre et il est seul, même si je lui tiens l'épaule. Je pense que ça parle à tout le monde."

Après avoir cartonné avec L'Homme qui ment, un livre bouleversant sur son père, Marc Lavoine écrit sur sa mère. Ce samedi 16 juin, il est attendu à Issy-les-Moulineaux au RFM Music Show. Il partira en tournée cet automne.