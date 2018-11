Marc Lavoine, "gras double, le gros" : Harcelé et humilié à l'école, il se livre

S'il est aujourd'hui un chanteur adulé, Marc Lavoine n'a pas pas toujours eu autant de succès. A l'école, le beau brun de 56 ans aux yeux revolver a été victime de harcèlement scolaire. Un terrible sujet que le principal intéressé a évoqué lors de son interview pour Marie Claire.

"J'avais un gros corps, je ressemblais à une fille. On se moquait de moi : 'Gras double', 'Le gros'... Je transpirais de partout, j'étais mal dans mes méduses, j'aurais voulu être un chat", s'est souvenu Marc Lavoine. Des critiques et moqueries qui l'ont beaucoup affecté. Malgré le soutien indéfectible de sa maman, il ne réussissait pas à passer outre : "Je n'arrivais pas à m'en foutre. Ma mère me disait : 'Tu es beau', mais au bout de la rue ce n'était pas vrai."

Ayant lui-même été victime de harcèlement scolaire, on imagine que Marc Lavoine est très attentif à ce qui se passe à l'école pour ses enfants Roman et Milo (nés en 2007 et 2010 de son ancienne union avec Sarah). D'autant plus que ce sujet est au coeur de l'actualité depuis la diffusion du téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon coeur, sur TF1, le 5 novembre 2018.

A la suite de la diffusion de ce programme, Christophe Beaugrand avait révélé sur Instagram avoir été le bouc-émissaire de ses camarades. Mika a quant à lui confié dans l'émission Suite parentale (France 5) : "C'étaient des gens de mon âge dans ma classe. Ils m'appelaient le Libanais, le pédé. Pas seulement avec des mots, mais avec des trucs, des objets, des canettes, des cailloux, que je recevais sur la tête. J'arrivais toujours cinq minutes en retard aux cours, pas parce que j'étais désorganisé, mais parce que je me cachais." Il avait également révélé que l'une de ses enseignante l'avait harcelé.