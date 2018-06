Marc Lavoine, jeune divorcé : "Je ne suis pas un séducteur !"

En pleine promotion de son nouvel album Je reviens à toi, le chanteur a accordé une nouvelle interview au magazine Lui pour son édition été 2018. L'occasion pour Marc Lavoine de revenir sur sa réputation de séducteur. Une image erronée dont il voudrait se défaire.

Interrogé sur l'influence que son physique a pu avoir sur sa carrière depuis ses débuts, l'interprète de 55 ans rejette toute responsabilité : "Je ne suis pas un séducteur et je ne l'ai jamais été ! Enfant, j'étais gros et on s'est beaucoup moqué de moi, confie-t-il. Je n'ai jamais su parler aux filles, et c'est pour ça que j'écris des chansons." Préférant la romance aux jeux de flirt, celui qui dit souffrir de lypémanie poursuit alors : "La séduction, je trouve ça bidon, sans intérêt, affirme-t-il sans détour. La sexualité en tant que telle ne m'intéresse pas, c'est l'amour qui me plaît."

Sans pour autant nier son large public féminin, ce père de famille fraîchement divorcé de Sarah Poniatowski se présente plutôt comme un "chanteur pour dames", une image plus galante et raffinée que celle du simple séducteur.

Ce 12 juin 2018, Marc Lavoine a donné un concert privé pour la station de radio MFM sur un bateau-mouche naviguant sur la Seine. Une performance live introduite par Bernard Montiel, animateur de l'événement.