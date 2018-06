Marc Lavoine se confesse sur sa maladie similaire à celle de sa mère

Ce 2 juin 2018, Marc Lavoine était l'invité de l'émission On n'est pas couché pour parler de son nouvel album, Je reviens à toi. L'occasion pour le chanteur d'évoquer sans filtre la maladie dont il souffre, comme a souffert sa mère avant lui.

Interrogé sur ce mal qui le pousse à écrire des chansons d'amour, l'interprète de 55 ans qui vient de perdre sa première femme explique ce qu'est la lypémanie, une maladie peu connue : "C'est un peu plus profond que la mélancolie. Ma mère était atteinte de cette maladie. C'est une mélancolie un peu plus haut que les autres", explique-t-il en toute sincérité, avant de poursuivre, "Vous savez les gens mélancoliques, c'est des gens qui ont du mal à respirer".

J'attends quelqu'un qui ne vient pas

Celui qui dit "écrire le chagrin" poursuit alors ses confessions sur sa mère, Micheline Collin, décédée en 2011 : "J'ai vu ma mère dépérir petit à petit et respirer machinalement, témoigne-t-il. Et elle n'était même plus capable de dire je t'aime aux personnes qu'elle aimait, je crois le plus, ses enfants." L'ex-mari de Sarah Lavoine révèle alors avoir "l'impression d'être comme elle et d'attendre quelqu'un qui ne vient pas".

Après le succès du livre qu'il a écrit sur son père en 2015, L'Homme qui ment (Fayard), l'artiste, lui-même père de quatre enfants, s'apprête à publier un nouvel ouvrage sur sa mère qui s'intitulera Quand arrivent les chevaux.