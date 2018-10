Marc Lavoine, son étonnante confidence : "La mort, je flirte avec elle"

C'est à coeur ouvert que Marc Lavoine s'est confié au magazine Psychologies. Il y évoque largement la disparition de sa mère Micheline et aborde par ce biais le thème de la mort. Un sujet qui le fascine. "La mort, je flirte avec elle, je ne l'aime pas mais je vais constamment la chercher", reconnaît le chanteur et acteur français, avant de glisser une petite note d'humour noir : "Je ne vais pas très bien, vous savez."

Marc Lavoine n'en dia guère plus. Il va en revanche longuement s'exprimer sur la mort de sa maman qui souffrait, comme lui, d'une lypémanie (une forme de dépression sévère dérivée de la mélancolie). "Je me sens responsable de ne pas l'avoir sauvée quand elle était sur son lit, à la fin de sa vie, pareille à une feuille morte. (...) L'autre raison de ce livre [Quand arrivent les chevaux, son troisième livre, NDLR], c'est qu'il y a eu ce jour où je me suis entendu dire : 'Si je la laisse là où elle est, dans cet hôpital, dans trois jours elle est morte.' C'est ce qui s'est produit. J'ai vécu toutes ces années avec la culpabilité de ne pas avoir su écouter cette voix en moi.", confie-t-il à propos de ce drame survenu il y a déjà sept ans. Il s'explique : "J'ai eu la sensation de l'abandonner. Pourtant, c'est elle qui m'a demandé de partir. Cette séparation durera toute ma vie. L'abandon ne nous abandonne jamais."

Si l'artiste de 56 ans, fraîchement divorcé de Sarah, parle beaucoup de sa mère, c'est parce qu'elle est le sujet principal de son troisième ouvrage, en préparation, Quand arrivent les chevaux. "Ma mère, qui aimait follement les chevaux, était désolée à l'idée qu'un jour le chevaux sauvages disparaissent de la surface de la terre. Ce jour est arrivé. Mais il reste des chevaux libres, heureusement. Le livre porte sur les trois dernières semaines avant sa mort. Je lui devais ça", a-t-il révélé à propos du titre.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Marc Lavoine dans le magazine Psychologies en kiosques depuis le 19 octobre 2018.