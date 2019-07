Marc Lavoine : Son fils Milo, 9 ans, se lance sur Youtube

Son appel n'a pour le moment été que partiellement entendu puisque sa page compte une trentaine d'abonnés à l'heure où nous écrivons ces lignes. Trois vidéos ont été mises en ligne. L'une concerne un foot challenge, l'autre un vlog à la fête foraine et la dernière la présentation d'une collection d'images Pokémon. Pour celle-ci, Milo s'est fait filmer dans sa chambre, au pied de son lit. Il porte le maillot de l'équipe italienne de la Juventus de Turin, des chaussures de foot, d'autres maillots et une casquette du PSG figurent en arrière-plan.

La passion de Milo Lavoine pour le football est indéniable et il la partage avec son père. A seulement 9 ans, le jeune garçon a déjà eu le privilège de rencontrer les plus grands joueurs du PSG, des rencontres partagées sur sa page Instagram. Il a pu poser avec Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon, qui vient de s'engager avec la Juventus de Turin, ou encore Julian Draxler et Marquinhos.