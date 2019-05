Marc Levy et son épouse Pauline Lévêque : rares confidences d'un couple discret

Le 14 mars 2019, Marc Levy a publié Ghost in Love, chez Robert Laffont, son vingtième roman. Pour ce nouveau livre, il s'est associé à Pauline Lévêque qui signe, au coeur du roman, 20 dessins illustrant l'histoire. Ces deux talents ne se sont pas choisis par hasard : ils sont mariés et parents de Georges (8 ans) et Cléa (2 ans). Dans Paris Match, le couple, installé à New York, se raconte à Valérie Trierweiler dans une grande interview. L'écrivain aux millions d'exemplaires vendus dans le monde partage son admiration pour le travail de celle qui partage sa vie depuis quinze ans.

"Entre nos enfants et le travail, on court à cent à l'heure, lance Marc Levy. Alors j'avais vraiment envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Quand elle s'est mise au travail, elle n'avait pas encore lu mon livre. Avec les enfants, elle n'a plus le temps de lire au fur et à mesure ce que j'écris. Je lui ai expliqué ce que je voulais et elle a commencé. Ses dessins sont dans mon roman parce que je les aime. J'aime aussi la dessinatrice ! Passionnément, même." Pour l'auteur d'Et si, c'était vrai..., trouver l'équilibre dans un couple n'est pas chose aisée : "Le malheur, dans la vie de couple, commence quand on ne fait plus que des choses chacun de son côté. (...) Pauline est très indépendante et je passe mon temps à lui rappeler que nous devons faire des choses ensemble."

Pauline Lévêque avait 23 ans quand elle a rencontré l'auteur, déjà star à l'époque. Elle dit avoir trouvé sa place en devenant maman et pouvoir compter sur un compagnon qui partage les mêmes aspirations : "Avec Marc, nous regardons dans la même direction, ce n'est pas un cliché. Il a des qualités humaines extraordinaires. Je sais qu'avec lui, je ne me suis pas trompée. Nous avons un bel équilibre familial. Quand il y a un problème, nous parlons beaucoup eat on avance. Ce n'était pas forcément gagné au début ; lui, c'est la force tranquille et moi, la fantaisie joyeuse !" La dessinatrice se dit pourtant fataliste : "Nous avons eu des moments difficiles, je ne sais pas si nous serons encore semble dans dix ans, mais je le souhaite. Je suis très indépendante et je sais qu'il en souffre. J'ai besoin de ma liberté et il me laisse la vivre."

