Marc Levy marqué par Grégory Lemarchal : "C'était un grand monsieur"

Le combat se poursuit pour l'association Grégory Lemarchal.

Dimanche 30 avril 2017, dix ans tout pile après la disparition du chanteur révélé par la Star Academy 4, TF1 diffusera Grégory Lemarchal, sous son regard le combat continue dès 13h30. Un documentaire proposant de suivre les actions de l'association depuis un an...

C'est dans ce contexte que l'écrivain Marc Lévy (55 ans), ami du chanteur et parolier du tube Écris l'histoire sorti en 2005, a pris la parole dans De quoi j'ai l'air sur Europe 1 ce 24 avril. "Il y a des moments qui comptent dans la vie, il y a des rencontres qui comptent. Je voudrais dire que d'avoir écrit une chanson pour Grégory Lemarchal a été un grand privilège pour moi. D'avoir eu la chance de le voir sur scène, d'avoir parlé un peu avec lui et de le connaître, c'est quelque chose qui comptera toujours dans ma vie", a-t-il déclaré face à Nikos Aliagas. Et de poursuivre : "Il y a des gens comme ça qui croisent votre vie et qui vous marqueront pour toujours. Grégory était un jeune homme, mais déjà un grand monsieur."

Grégory Lemarchal est mort de la mucoviscidose le 30 avril 2007, à l'âge de 24 ans. Tout au long de sa vie, il s'est battu contre la maladie. Un combat que ses parents Pierre et Laurence continuent de mener depuis sa mort, à travers l'association Grégory Lemarchal qui a notamment pour objectif de construire très prochainement une maison d'accueil.

"Malheureusement, nous ne pourrons pas poser la première pierre ce 30 avril, mais nous avons acheté le terrain à Rueil-Malmaison [dans les Hauts-de-Seine, NDLR], à proximité des hôpitaux Foch et Georges-Pompidou (...) la situation géographique est idéale. Les travaux commençant au début de l'automne, nous comptons ouvrir la maison fin 2018", a expliqué Laurence Lemarchal lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star.

Grégory Lemarchal, sous son regard le combat continue, c'est dimanche 30 avril à 13h30 sur TF1.