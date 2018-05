Marc-Olivier Fogiel dévoile les petits arrangements d'un jeu télé de Nagui...

Invité de l'émission On refait la télé, le samedi 5 mai 2018 sur RTL avec les animateurs Jade et Eric Dussart, Marc-Olivier Fogiel a fait une amusante confidence sur un événement survenu il y a des années, lorsqu'il était encore un jeune animateur peu connu...

A l'époque, Marc-Olivier Fogiel avait été convié à participer au jeu télévisé Que le meilleur gagne !, animé par le roi du divertissement, Nagui. S'il s'était retrouvé sur le plateau alors qu'il n'avait "pas du tout le profil", c'est parce que "Anne Cassel, qui programmait tout ça, galèrait pour trouver cent personnalités et elle s'est dit : 'Faut que je racle les fonds de tiroirs, je vais demander à mon copain Marco si il veut pas venir.' Et ça me faisait marrer donc j'y vais", a-t-il raconté. Jusque là rien de bien étonnant sauf que la suite va se dérouler de manière totalement imprévue pour la production de l'émission...

"Manque de bol, comme je connais la télé, j'arrive en finale face à Gérard Holtz", raconte-t-il. Alors que l'enregistrement de l'émission se poursuit, la machine sur laquelle il devait appuyer pour donner ses réponses a alors plusieurs fois planté... "Et là, bon ça beuguait beaucoup, Marie-France Brière, la productrice et qui était directrice des programmes de France 2, vient me voir et me dit : 'Ecoute, tu veux bien perdre, s'il te plaît ? Le gagnant ne peut pas être un inconnu... Déjà tu arrives en finale, c'est un problème parce que y a 99% des gens qui vont se demander qui est l'imbécile qui arrive en finale (...) C'est pas possible !'", a-t-il lâché. Résultat, l'animateur accepté de laisser tomber. "Donc, j'ai perdu et Gérard Holtz a gagné. Je crois qu'il croit encore qu'il a vraiment gagné", a-t-il ajouté.