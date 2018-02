Marc-Olivier Fogiel et "ses amours" : La tendre photo !

La neige a laissé place au soleil sur Paris, ce samedi 10 février 2018. Marc-Olivier Fogiel (48 ans) a donc pris la décision de s'offrir un petit bol d'air frais. Et il n'est pas sorti seul. L'animateur d'On refait le monde (RTL) était accompagné de sa benjamine Lily (4 ans) et de son mari (depuis le 14 décembre 2013) François Roelants. Une balade qu'il a immortalisée et partagée sur Twitter.

Marc-O a en effet dévoilé une photo de la soeur de Mila (6 ans) et de son homme. Le cliché, sur lequel ils posent bien évidemment de dos, est légendé : "Mes amours."