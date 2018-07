Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants embarquent pour Line Renaud

Lundi 2 juillet 2018, sur la péniche Pavillon Seine du groupe Potel et Chabot, Line Renaud a réuni tous ses amis pour célébrer son 90e anniversaire. Parmi les invités, il fallait compter sur ses proches comme Claude Chirac, Dany Boon et Muriel Robin. En tout, ce sont près de 200 personnes du monde du spectacle, des affaires et de la politique qui étaient ensemble pour les "90 étés" de l'artiste. Parmi eux, l'animateur et journaliste de RTL Soir Marc-Olivier Fogiel et son très discret époux, le photographe François Roelants.

Le très beau couple, parent de deux adorables petites filles – Mila (née en 2011) et Lily (née en 2013), nées par GPA –, faisaient partie des invités de Line Renaud. Sur la péniche, qui a fait un tour sur la Seine durant la soirée, Marc-Olivier Fogiel et François Roelants, qui se sont mariés en décembre 2013, ont retrouvé leur amie Claire Chazal. En plus d'être la meilleure amie de Marco, la journaliste est la marraine de sa fille Mila. Ils se voient beaucoup, notamment l'été au cap Ferret...

Durant la soirée, tous ont pris la pause avec l'écrivain Philippe Besson, ami proche de la première dame. Brigitte Macron était justement présente. Marc-Olivier Fogiel a également retrouvé Laurent Gerra (et sa compagne Christelle Bardet) avec qui il a longtemps été brouillé avant de se réconcilier avec lui et de l'inviter pour un numéro exceptionnel du Divan, diffusé en mai dernier sur France 3. Claire Chazal a également pris plaisir à papoter avec le producteur Dominique Besnehard – Line Renaud fut d'ailleurs l'une des premières guest stars de sa série Dix pour cent. Claire Chazal a également pris la pause entre Nicolas Bedos, Dany Boon et Vincent Dedienne.

Line médaillée

Cette soirée sur la Seine a débuté par un petit discours de la maire de Paris Anne Hidalgo qui lui a remis la médaille de Paris. Après le dîner, The New Gypsies a assuré l'ambiance musicale et tout le monde a dansé. Évidemment, c'était une soirée très privée, mais grâce à France 2, vous êtes, vous aussi, conviés à l'anniversaire de Line Renaud. La chaîne diffuse ce mardi 3 juillet à 20h55 l'émission Bon anniversaire Line, enregistrée il y a quelques jours à Bobino. Elle réunit ses amis et promet de célébrer son anniversaire avec des archives rares, des surprises, des chansons et beaucoup d'amour.

Déjà très touchée par tous les messages reçus par ses admirateurs, Line Renaud a tenu à les remercier par un petit mot sur Twitter : "Mes amis(ies), un très grand MERCI pour vos souhaits pour mes 90 étés ! Tous vos messages m'ont fait très chaud au coeur ! La vie est belle et je vous aime ! Line."