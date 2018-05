Marc-Olivier Fogiel "fier" et ému : Il honore son mari François Roelants !

Entre Marc-Olivier Fogiel et François Roelants, c'est une belle histoire d'amour qui dure. Le présentateur de 48 ans et le photographe se sont mariés le 14 décembre 2013. Nageant en plein bonheur, ils sont devenus les heureux parents de deux petites filles, Mila (née en 2011) et Lily (née en 2013).

Retrouvez l'exposition Le Masque pré-colombien à l'épreuve du corps de François Roelants, en collaboration avec Pré-co(rps), à l'Espace Saint-Claude du 31 mai au 11 juin 2018.