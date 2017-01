Marc-Olivier Fogiel : "Je vis au sein d'une famille homoparentale épanouie"

Après deux saisons qui ont fort intéressé les téléspectateurs, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, programme qui revisite l'émission culte d'Henry Chapier, très populaire à la fin des années 1980, reviendra le 17 janvier prochain à 23h15 sur France 3. À cette occasion, l'animateur de 47 ans a donné une interview au TVMagazine.

L'homme qui fête ses 25 ans de télévision tire un bilan positif de ces dernières années. Ex-pitbull du PAF – et il l'assume –, Marc-Olivier Fogiel se définit aujourd'hui comme "un humain qui s'est densifié, plus complet dans sa manière de demander des comptes sans complaisance". Bref, Marc-O ne mord plus. Il fait plutôt attention "à rester doux et sympathique". C'est donc en toute confiance que les stars se confient à lui sur son divan rouge. Il faut dire que s'allonger face à un psy, l'animateur connaît. "Je suis resté dix-huit ans chez le psy pour soigner un mal-être profond, une intensification permanente et d'autres choses liées notamment à la mort", confie-t-il.

Le présentateur d'On refait le monde sur RTL est aujourd'hui un homme serein, heureux professionnellement et personnellement. Mariés depuis trois ans à son compagnon de longue date, François Roelants, l'intime de Claire Chazal confie que sa famille est devenue sa priorité absolue. "Je pense avoir fait les choses dans le bon ordre, m'être accompli professionnellement avant de me consacrer à ma famille. Aujourd'hui, je vis au sein d'une famille homoparentale épanouie. J'ai deux filles que nous sommes très heureux d'élever. Je l'assume et, surtout, je ne revendique rien", assure le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans).

Pour le grand retour du Divan, Marc-Olivier Fogiel recevra Julien Clerc. Dans une bande-annonce dévoilée sur le compte Twitter du programme, on apprend que, grâce à l'émission, les téléspectateurs sauront tout des secrets de l'éternelle jeunesse du chanteur, de sa femme qui a trente ans de moins que lui, de ses cinq enfants nés de trois mamans différentes ainsi que de son enfance ballotée entre deux foyers et bien sûr de sa carrière.