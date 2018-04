Marc-Olivier Fogiel : L'heure du bain pour ses filles, Mila et Lily

L'automne dernier, Marc-Olivier Fogiel a célébré ses 25 ans de carrière. À cette occasion, au cours de plusieurs interviews, il a fait savoir qu'il regrettait de ne pas avoir fait son coming out plus tôt, comme dans TV Magazine : "Durant des années, on m'a proposé de faire mon coming out en une des magazines. J'ai toujours refusé, considérant qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Puis cet été, j'ai vu la couverture de Paris Match avec Stéphane Bern et son compagnon. J'ai d'ailleurs félicité Stéphane. Et je me suis dit que j'aurais dû accepter de faire ça, il y a longtemps. Il y a trop de gamins qui ont du mal à s'assumer. Dire simplement la façon dont on vit, ça peut aider les gens." Marc-Olivier Fogiel ne cache pas non plus que ses filles sont nées par GPA, gestation pour autrui. L'animateur écrit justement un livre d'enquête sur le sujet.