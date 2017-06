Marc-Olivier Fogiel, la drogue : "Jean-Luc Delarue m'a servi de contre-exemple"

Marc-Olivier Fogiel vient de se livrer comme rarement. Interrogé par nos confrères des Inrockuptibles à l'occasion d'un "Portrait de nuit", l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a parlé de nombreux sujets intimes. Parmi lesquels son rapport à la drogue dans les années 90 ou encore la maladie dans son entourage proche... À l'instar de ses invités du Divan (France 3), Marc-Olivier Fogiel n'a pas cherché à se défausser.

Alors qu'il se remémorait l'âge d'or de Canal+ (où il a travaillé entre 1992 et 2000) et des fêtes légendaires qui s'y déroulait, l'animateur d'aujourd'hui 47 ans a d'abord raconté : "J'ai le souvenir d'une soirée d'hiver organisée par la chaîne, sur l'hippodrome de Longchamp, avec des pistes de ski artificielles, des montagnes de bouffe..." Et de poursuivre sans langue de bois sur la coke : "J'y suis allé super mollo. J'ai essayé hein, soyons clairs, mais je ne suis pas rentré à fond dans la défonce, qui était quand même assez partagée. Comme j'ai une tendance à faire tout à l'excès, j'ai voulu me préserver. L'alcool aussi, je faisais gaffe. (...) Je ne me suis pas abandonné, je ne me suis pas perdu."

Si Marc-Olivier a réussi à ne pas sombrer, c'est aussi en partie grâce à Jean-Luc Delarue qui lui a servi, malgré lui, de garde-fou. "Je partageais avec lui cette tendance à l'excès dans tout – on en a souvent parlé d'ailleurs. Et je l'ai trop vu s'abîmer. Je me suis dit 'Si j'emprunte sa voie, je n'arriverai pas à m'arrêter.' Il m'a servi de contre-exemple", s'est-il rappelé.

De plus, fort d'un passif familial marqué par la maladie qui a touché ses parents, Marc-Olivier Fogiel a su résister aux tentations. "J'ai toujours eu un instinct de préservation assez fort, lié à mon histoire personnelle. (...) La manière dont j'ai été élevé et les contraintes que la maladie imposait dans nos vies, où tout, y compris le pire, était toujours possible, m'ont donné un fort sens de la responsabilité. J'ai su m'arrêter avant le danger", a-t-il ajouté.

