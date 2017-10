Marc-Olivier Fogiel : La somme qu'il a refusée pour poser avec son compagnon

Vendredi 6 octobre 2017, Marc-Olivier Fogiel (48 ans) sera à l'honneur dès 21h sur C8 dans La Télé de Fogiel à l'occasion de ses 25 ans de carrière. En marge de cette grande soirée revenant sur ses séquences télé les plus mémorables, l'animateur d'On refait le monde et de RTL Soir s'est rendu sur le plateau de C L'Hebdo (France 5) samedi 30 septembre afin de répondre aux questions, parfois intimes, d'Ali Baddou.

Aussi, Marc-Olivier Fogiel est revenu sur son coming-out réalisé dans Vivement la télé (France 2) en janvier dernier. S'il admet regretter de l'avoir fait tardivement - bien qu'il n'ait jamais caché sa sexualité -, l'ex-animateur du Divan est heureux de l'avoir fait à la télévision. En effet, il a confié que contrairement à Stéphane Bern, qui a posé en Une de Paris Match avec sa moitié, il n'aurait pas pu poser en couverture d'un magazine people.

Marc-Olivier Fogiel n'a donc pas hésité à refuser une belle somme il y a quelques années pour préserver sa vie privée : "On me l'a proposé il y a des années. À l'époque j'étais en couple, mais pas dans le couple d'aujourd'hui [Il file le parfait amour avec François Roelants avec qui il est marié, NDLR]. On m'avait même proposé à l'époque 130 000 euros pour le faire ! J'avais refusé. Je ne l'aurais jamais fait en exposant mon compagnon. Je regrette de ne pas l'avoir fait tout seul, mais je n'aurais pas pris les 130 000 euros, je vous rassure (...). Ma sphère privée est privée et je voudrais la préserver autant que possible."

Le papa de Mila (6 ans) et Lily (4 ans) – nées grâce à la GPA – a ensuite précisé qu'il était très admiratif de Stéphane Bern : "Je trouve très bien que Stéphane l'air fait, d'ailleurs je lui ai écrit à ce moment-là pour le féliciter."