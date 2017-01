Marc-Olivier Fogiel, le retour du "Divan" : "Julien Clerc m'a étonné..."

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel est de retour sur France 3, mardi 17 janvier à 23h15, après deux premières saisons captivantes. À cette occasion, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a accepté de répondre aux questions de nos confrères du Figaro.

Concernant le premier numéro de cette 3e saison du Divan qui proposera un portrait inédit de Julien Clerc (69 ans), Marc-O (47 ans) a commenté en amont de la diffusion : "Il m'a étonné alors même que je le connais depuis longtemps. Je sais qu'il est plutôt économe en émotions et pourtant, il a été généreux et lumineux. Il a raconté des choses assez personnelles sur lesquelles je ne l'avais jamais entendu. Je voulais commencer par lui parce que ça fait cinquante ans qu'il est là et qu'il reste mystérieux."

En effet, comme le montrent les premiers extraits de l'émission à venir publiés sur Twitter, l'interprète inoubliable de Ma préférence, Ce n'est rien, Fais-moi une place ou encore Mélissa a rompu le silence sur des sujets très intimes. Que ce soit à propos de ses cinq enfants (fruits de ses amours avec trois mamans différentes), de sa compagne actuelle de trente ans sa cadette ou à propos du plus gros secret de son enfance lorsqu'il a été ballotté entre deux foyers, Julien Clerc s'est confié comme rarement à la télévision. Certains de ses proches, dont son frère Gérard Leclerc et Carla Bruni, ont eux aussi pris la parole.

Tout au long de cette nouvelle saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra de grands noms de la scène, des médias, de la politique et du sport français tels que Bernard Tapie, Luc Besson, Patrick Poivre d'Arvor, Charlotte de Turckheim Teddy Riner, Bernard Kouchner, Roselyne Bachelot ou encore Anny Duperey. Une saison pleine de promesses !

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Figaro, actuellement en kiosques.