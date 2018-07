Marc Olivier Fogiel : Moment complice avec ses filles au bord de l'eau

En vacances dans le Sud-Ouest de la France, Marc-Olivier Fogiel se retrouve enfin en famille. Véritable papa poule, il ne manque jamais une occasion d'immortaliser les moments précieux partagés avec ses deux filles, Mila (7 ans) et Lily (5 ans). Et comme toujours, l'animateur télé et radio s'empresse de poster quelques photos sur son compte Instagram.

Lundi 16 juillet 2018, Marc-O n'a pas dérogé à la règle en dévoilant deux nouveaux clichés adorables de ses enfants. Attirées par l'eau et les poissons, les fillettes semblent apprécier les sessions de plongée improvisées.