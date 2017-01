Marc-Olivier Fogiel papa comblé : "Mes filles restent ma priorité"

Si Marc-Olivier Fogiel a l'habitude de recueillir les confidences de personnalités dans son émission Le Divan (France 3), c'était à son tour de se livrer sans détour à Michel Drucker lors de son passage dans Vivement la télé (France 2), dimanche 8 janvier 2017. Et l'animateur de 47 ans a fait de rares confidences sur ses filles Mila (5 ans) et Lili (3 ans).

Heureux, Marc-O l'est d'autant plus depuis que son compagnon François Roelants et lui sont devenus les heureux parents de deux adorables petites filles. L'animateur d'On refait le monde (RTL) s'est d'ailleurs réjoui d'avoir prouvé qu'une famille homoparentale fonctionnait comme une famille avec des parents de sexes opposés. Il a notamment raconté une touchante anecdote pour exprimer sa joie : "En accompagnant mes filles à l'école dans la semaine, ma fille aînée m'a dit : 'Papa, je peux te dire quelque chose ? J'ai les meilleurs papas de la terre.'" Et de poursuivre, très ému : "Ce sont deux petites filles tellement mignonnes. Je n'en reviens toujours pas. Si je continue, je vais pleurer."

Même s'il n'en revient toujours pas, Marc-Olivier Fogiel est bel et bien un papa comblé. Ainsi a-t-il fait de ses filles une priorité et met-il un point d'honneur à ce que sa vie professionnelle n'empiète pas sur sa vie privée : "Je construis tout autour de mes petites filles. Ça n'a pas été rien dans une famille homoparentale de faire venir deux petites filles (...), donc je veux que mes choix professionnels soient compatibles et ne prennent pas le pas (...) Mes deux petites filles restent ma priorité."

Il est pourtant à la tête de deux émissions prenantes – du lundi au jeudi sur RTL avec RTL soir et On refait le monde, et Le Divan diffusé en 2e partie de soirée le mardi sur France 3 – qui le remplissent de bonheur et qui lui permettent de profiter de ses filles comme il le souhaite.

Côté actualité, le Divan de Marc-Olivier Fogiel sera de retour avec des invités prestigieux dès le 17 janvier prochain à 23h15 sur France 3. Son premier invité sera Julien Clerc.