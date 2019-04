Marc-Olivier Fogiel, papa ému pour les 6 ans de Lily : "Je t'aime tellement..."

Les 14 et 15 avril sont des dates très importantes pour Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants.

Après avoir souhaité un joyeux anniversaire à sa fille aînée Mila (8 ans, née grâce à une gestation pour autrui menée aux Etats-Unis) dimanche, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL (mais aussi du Divan sur France 3 !) a de nouveau pris la parole sur son compte Twitter ce lundi pour célébrer cette fois sa cadette, Lily (6 ans, elle aussi fruit d'une GPA).

"Vais-je pouvoir aimer autant mon deuxième enfant que l'aînée ? Il y a six ans, j'ai eu la réponse... L'amour ne se divise pas, il se multiplie... C'est un puits sans fond... Je le vérifie tous les jours, c'est immense... Je t'aime tellement ma Lily", a-t-il écrit avec émotion. La veille, il indiquait : "La vie m'avait réservé bien des émotions, mais celle que nous avons vécue avec François il y a huit ans n'était même pas imaginable... Nous sommes passés dans une autre dimension qui me submerge tous les jours #Mila et ce n'était que le début #Lily."

Fin février dernier, face à Isabelle Ithurburu dans Bonsoir ! sur Canal+, l'auteur du livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset) avait été très ému en voyant son compagnon François, d'habitude si discret, prendre publiquement la parole à propos de leur paternité. "Je crois qu'on avait ce point commun, c'était cet instinct de paternité, quelque chose de très naturel qu'on ne peut pas expliquer. Je crois que lui et moi on a toujours su qu'un jour ou l'autre on serait pères. On s'est retrouvés sur cette idée", avait expliqué François Roelants face à la caméra. Devant ce message inattendu, Marc-Olivier Fogiel (49 ans) avait eu le plus grand mal à cacher son émotion.