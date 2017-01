Marc-Olivier Fogiel, papa épanoui, dévoile l'une de ses "plus grandes douleurs"

Marc-Olivier Fogiel (47 ans) est incontestablement un homme heureux. Non content d'être un papa épanoui auprès des petites Mila (5 ans) et Lily (3 ans), l'animateur à succès du Divan sur France 3 (qui vient de recevoir Roselyne Bachelot) et de RTL Soir suivi d'On refait le monde sur RTL est également un époux comblé avec François ! Pourtant, un regret l'habite...

Récemment interrogé par nos confrères de Gala à propos de cet équilibre qu'il a bâti petit à petit, Marc-O a tout d'abord commenté : "C'est vrai qu'aujourd'hui ma vie de famille est essentielle. J'ai fait les choses dans le bon ordre. Après m'être accompli professionnellement, après mon travail d'analyse qui m'a permis de gérer les excès dans le travail, je me suis donné les moyens de construire cette famille."

Et de poursuivre sur son rôle de père auprès de ses deux petites princesses : "Je suis un papa extrêmement présent. Mes choix professionnels doivent me permettre d'aménager mon emploi du temps pour emmener mes filles à l'école le matin, les coucher le soir, avoir des longs week-ends avec elles. Je suis aussi un papa qui leur parle et qui les écoute. Je mets plus en avant l'épanouissement que la performance (...) Vous l'aurez compris, avec mes filles, je ne suis pas assez autoritaire, c'est François qui s'en charge !" Toujours concernant ses filles, Marc-Olivier Fogiel - qui a perdu son papa en 2012 - a avoué avoir un grand regret qui peut parfois assombrir son bonheur. "L'une de mes plus grandes douleurs restera le fait que mon père n'ait pas connu ma seconde fille", a-t-il révélé.

Pour finir, en ce qui concerne ses amours avec François - qui est photographe et a réalisé le dernier shooting de M.O.F -, Marc-Olivier Fogiel a livré le secret de leur entente parfaite : il n'y a pas l'ombre d'une star à la maison ! "Quand je rentre à la maison, la personnalité publique n'existe plus. On parle très peu de ce que je fais, il écoute et regarde à peine RTL Soir et Le Divan... Cela permet un certain équilibre", a-t-il expliqué.

