Marc-Olivier Fogiel, papa heureux : Le touchant message de sa fille...

Marc-Olivier Fogiel (48 ans) est un papa comblé et il l'a encore démontré ce week-end. S'il connaît encore et toujours le succès professionnellement – notamment via le dernier numéro du Divan (France 3) consacré à Laurent Gerra –, le journaliste et animateur est avant tout un papa et mari comblé au côté de son compagnon François.

Dimanche 3 juin 2018, au terme d'un week-end familial, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a en effet dévoilé un dessin que l'une de ses filles – Mila, 7 ans, ou Lily, 5 ans – lui a offert. Sur celui-ci, on pouvait lire "Carnet secret : Mes papas je vous aime", un message écrit à côté d'un dessin de princesse. Trés ému, Marc-Olivier Fogiel a donc commenté en légende de cette publication dominicale : "Un petit dimanche qui se termine bien <3 <3 <3 #Mila #Lily."

"Merci Marc-Olivier pour tous ces petits mots d'amour de vos filles. Quelle belle famille vous formez", "C'est trop choupi. Nos enfants y a pas à dire c'est la base d'un équilibre", "Les messages de vos filles sont plus convaincants que des débats", "Adorable ! J'imagine votre émotion quand vous lisez ces petits messages pleins d'amour", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La dernière fois qu'il évoquait publiquement le sujet, Marc-Olivier Fogiel expliquait à nos confrères de Gala combien ses fillettes le comblaient de joie chaque jour : "C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie de famille est essentielle. J'ai fait les choses dans le bon ordre. Après m'être accompli professionnellement, après mon travail d'analyse qui m'a permis de gérer les excès dans le travail, je me suis donné les moyens de construire cette famille; (...) Je suis un papa extrêmement présent. Mes choix professionnels doivent me permettre d'aménager mon emploi du temps pour emmener mes filles à l'école le matin, les coucher le soir, avoir des longs week-ends avec elles. Je suis aussi un papa qui leur parle et qui les écoute."

Un bonheur qui fait plaisir à voir...