Marc-Olivier Fogiel, père ému, raconte son parcours : "Je suis d'abord papa"

Mercredi 3 octobre 2018 paraîtra en librairie le nouveau livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset), un ouvrage dans lequel la star de 49 ans revient sur son parcours pour devenir père, grâce à deux GPA réalisées aux Etats-Unis.

Afin de promouvoir cette parution, l'animateur du Divan sur France 3 – qui cartonne également sur RTL avec RTL Soir et On refait le monde – a accepté de témoigner auprès de nos confrères du magazine Sept à Huit sur TF1. Lors de cet entretien très intime qui sera diffusé ce 30 septembre, le mari du photographe François Roelants et heureux papa de Lily (5 ans) et Mila (7 ans) est revenu sur ces gestations pour autrui (GPA) qui lui ont permis de fonder une famille aujourd'hui très épanouie.

"Moi, j'ai su très tôt que j'étais homosexuel, vers 15/16 ans, quelque chose comme ça. Ça n'a pas été facile même si dans mon univers familial, on ne m'a pas rejeté du tout mais ce n'était pas une bonne nouvelle on va dire. Pour moi, évidemment ça voulait dire renoncer à fonder une famille", l'entend-on témoigner dans un extrait de l'émission à venir. Heureusement, grâce à la GPA, Marc-Olivier Fogiel et son compagnon ont pu réaliser leur rêve dès avril 2011. "Un matin, notre mère porteuse nous a envoyé un SMS. Elle nous a écrit 'We are pregnant !', 'On est enceinte !', et voilà", se rappelle-t-il encore ému aux larmes. Et d'ajouter : "Si vous me demandez ce que je suis d'abord, je suis d'abord papa. Je crois que depuis qu'elles sont nées je pleure tous les jours, je pleurais pas beaucoup avant."

Retrouvez le témoignage poignant de Marc-Olivier Fogiel ce 30 septembre 2018 à 19h30 dans Sept à huit sur TF1.

Son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? sera quant à lui disponible le 3 octobre aux éditions Grasset.