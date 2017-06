Marc-Olivier Fogiel : Quand il était "le gros de la classe dispensé de gym"

Il invite des personnalités de tous horizons à se confier sur son Divan, sur France 3, à se livrer sur leur enfance, les douleurs du passé mais aussi sur les instants de bonheur qui font avancer et oublier les épreuves. C'est à ce même exercice que Marc-Olivier Fogiel a accepté de se soumettre pour Les Inrockuptibles à l'occasion d'un "Portrait de nuit" publié sur leur site web .

L'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL n'a plus peur du noir, ni même de se confier sur "ce père chirurgien-dentiste qui soigne parfois des prisonniers." "J'avais un père qui nous éprouvait beaucoup. Que ce soit moi, mon frère ou ma soeur. Il ne nous laissait pas avec nos peurs. Il fallait les affronter, les dépasser. C'est avec cette méthode qu'il a combattu ma phobie du noir", se souvient Marc-Olivier Fogiel. Une approche rude mais "efficace". "Ça m'a servi dans ma vie. J'ai toujours cherché à aller vers les choses dont j'avais peur de ne pas être capable", analyse-t-il avec le recul.

Il est une autre épreuve à laquelle l'incontournable personnage du PAF s'est retrouvé confronté, un complexe lié à un surpoids qui lui a valu d'être catégorisé comme "le gros de la classe dispensé de gym", mais n'a jamais atteint son ambition d'être connu et son rêve de faire de la radio.



L'évocation de son enfance amène légitimement à celle de ses enfants, deux petites filles de 6 et 4 ans, Mila et Lily, qu'il élève avec son mari François Roelants. Se considérant à présent comme "heureux", Marc-Olivier Fogiel apprécie ses nuits calmes, loin de l'agitation qu'il a connue dans le passé et qu'il aimait. "Aujourd'hui, avec mes enfants, mes nuits ont complètement changé. Ce sont des nuits casanières. Je rentre tôt, je ne fais pas grand-chose, mais je n'ai aucune frustration. Je ne me dis jamais : j'aimerais être ailleurs", avoue-t-il. Parce que cet "ailleurs", il l'a déjà largement exploré avec ses interdits : "J'ai déjà connu les nuits intenses, interminables, de travail, de discussion, de fête. J'ai l'impression que dans mon parcours, j'ai toujours vécu les choses au bon moment. Maintenant, j'aime bien être tranquille."