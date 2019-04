Marc-Olivier Fogiel quitte l'antenne : il devient directeur général de BFMTV

Changement de cap pour Marc-Olivier Fogiel !

Après avoir fait les très bonnes audiences de la station RTL dans On refait le monde et dans RTL Soir depuis la rentrée 2012, l'animateur et producteur de 49 ans également à la tête du Divan (France 3) a décidé de relever un nouveau défi d'envergure : devenir le directeur général de BFMTV à partir du mois de juillet prochain.

C'est Alain Weill, le président directeur général d'Altice France, qui a annoncé la nouvelle ce 24 avril 2019 via un communiqué de presse. "L'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, remarquable journaliste, à la tête de BFMTV symbolise notre volonté d'écrire la prochaine page de l'histoire de la première chaîne d'info de France. Marc-Olivier Fogiel aura pour mission de poursuivre le développement de BFMTV et apportera à la chaîne sa grande expérience, sa rigueur, sa vision de l'information, son sens aigu des responsabilités et ses qualités managériales", a-t-il expliqué.

De son côté, Marc-Olivier Fogiel – qui remplace Hervé Béroud, lui-même nommé directeur général délégué d'Altice Média – a commenté : "Rejoindre BFMTV représente pour moi un nouveau chapitre professionnel que j'aborde avec enthousiasme et responsabilité. J'espère pouvoir contribuer à développer le succès impressionnant de la chaîne en réaffirmant ses fondamentaux et en continuant à innover avec une rédaction qui a prouvé son professionnalisme et son engagement. En tournant la page de l'antenne, je serai à 100% aux côtés des équipes."

À la rentrée prochaine, c'est Thomas Sotto (L'Émission politique sur France 2) que nous retrouverons à la tête de la tranche 18h-20h sur RTL.

Nous souhaitons bonne chance dans ses futures fonctions à l'heureux papa de Mila (8 ans) et Lily (6 ans).