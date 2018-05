Marc-Olivier Fogiel réconcilié avec Laurent Gerra : De la guéguerre au Divan...

Marc-Olivier Fogiel a passé le week-end au paradis. Le journaliste était en Corse avec son mari et ses filles – Lily qui vient d'avoir 5 ans et Mila, 7 ans – comme le montrent les photographies postées par l'animateur sur son compte Instagram entre le 10 et le 13 mai 2018. Mais si l'époux du photographe François Roelants a fait le pont, il n'en prépare pas moins son grand retour sur France 3 avec un numéro très spécial du Divan...

L'émission a changé de rythme, le temps pour Marc-Olivier Fogiel d'écrire un livre d'enquête sur la GPA, la gestation pour autrui qui lui a permis d'avoir ses deux filles. Celui qui est chaque jour de la semaine à l'antenne de RTL avec RTL Soir publiera cette enquête cet automne. En attendant, Le Divan revient vendredi 25 mai pour un numéro en prime time sur France 3. Pour une telle première, il fallait à Marc-Olivier Fogiel un invité exceptionnel : ce sera Laurent Gerra. L'humoriste qui raille la télévision dans ses spectacles et le journaliste ne s'appréciaient guère avant que Fogiel ne fasse un premier pas... Cette émission, qui sera enregistrée vendredi 18 mai, est aussi le fruit de leur réconciliation.

Du ski au Kazakhstan

"J'incarnais pour lui la caricature du bobo branché hyperconnecté, ce que je ne suis pas, raconte Marc-Olivier Fogiel dans Télé 7 Jours. L'an dernier, j'ai présenté sur RTL la soirée présidentielle et, malgré nos rapports, je l'ai appelé pour lui demander d'y participer. Il a apprécié ma démarche. Il est venu, et cela a été le début d'une relation." C'est ce qui a rendu ce numéro du Divan possible : "Son nom figurait depuis un moment sur la liste des invités possibles pour une spéciale en prime time, se souvient Marc-Olivier Fogiel. Mais c'était compliqué, en raison de nos relations chaotiques." Laurent Gerra a pris le temps de la réflexion avant d'accepter de se prêter à cet exercice particulier où durant quatre-vingt-dix minutes il n'est question que de soi. Pour le journaliste, c'était un candidat idéal qui, de plus, l'a surpris : "Il est populaire et cela pouvait être un peu événementiel, vu l'historique de notre relation, continue Fogiel dans Télé 7 Jours. On le caricature assez vite. Laurent est assez inattendu dans ses centres d'intérêt. Un seul exemple : avant l'enregistrement, il sera au fin fond du Kazakhstan, sur une montagne jamais descendue, avec des skieurs professionnels. On ne l'imagine pas vraiment adepte de ce genre de sensations fortes."

Pour autant, Marc-Olivier Fogiel, qui a déjà reçu les confidences de Carla Bruni-Sarkozy, JoeyStarr ou encore Pierre Bergé, s'attend à ce que Laurent Gerra soit un client pas facile. C'est ce qu'il sous-entend quand Télé Star lui demande s'il aimerait être l'invité de sa propre émission : "Je ne crois pas être là dans ma capacité à me raconter, répond Fogiel. Si j'ai parcouru du chemin par rapport aux années où je ne parlais que de mon univers professionnel, je pense être un client encore plus difficile que Laurent Gerra. La route est encore longue pour pouvoir le faire correctement."

Avant Le Divan, Le Transat

Le 29 décembre 2017, France 2 diffusait Bon Anniversaire Laurent Gerra, une émission de variétés pour le 50e anniversaire de l'imitateur. Parmi les personnalités qui l'entouraient, Marc-Olivier Fogiel s'était volontiers prêté à une parodie de l'émission Le Divan, renommée pour l'occasion Le Transat. Quelques jours plus tard, dans une interview à Madame Figaro, Laurent Gerra confiait tout le mal qu'il pensait de certaines personnalités du petit écran et faisait preuve de bienveillance envers son ancienne bête noire : "Fogiel est un vrai passionné, il est d'ailleurs venu me voir pour qu'on se réconcilie. Ce qu'il a fait pendant les soirées électorales, c'était plutôt bien."

Rendez-vous le 25 mai à 20h55 sur France 3... pour un vrai numéro du Divan.